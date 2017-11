Keskkonnaministeerium tahab kehtestada jäätmete põletamise maksu ja tõsta jäätmete prügilasse ladestamise tasu. See muudaks olmejäätmete äraveo kallimaks ja peaks panema inimesed rohkem prügi sorteerima.

Eestis on olmejäätmete sortimine olnud kohustuslik juba ligi kümme aastat, kuid see pole loodetult käima läinud. Muudatus ongi mõeldud selleks, et elanikud oma harjumusi muudaksid, ning hinnatõus hakkab puudutama eelkõige neid, kes jäätmeid ei sordi.

“Olmejäätmete sortimisega on Eestis probleeme ning see teema ei ole ka kuhugi kadumas, ehk et maailma üldine suundumus on siiski sinnapoole, et jäätmeid tuleb aina rohkem sortida ning materjalid ringlusesse võtta,” tõdes keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.