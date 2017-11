Tartu Veevärgi enda spetsialist on sunnitud kinnitama, et kui ettevõtte vabalt müüdavast reoveesettest tehtud kompostis tekib mürkainete säilitamiseks sobilik keskkond, siis on see veekeskkonnale ohtlik.

Settest komposti tootmisega tegeleva munitsipaalettevõtte reoveepuhasti tehnoloog Hillar Toomiste sõnas, et reoveesettes leiduvatest ravimijääkidest laguneb mullas 99% esimese kuu jooksul. Selle põhjusteks on kokkupuude hapnikuga, kõikuvad temperatuurid, päikesevalgus ja UV-spektriosa valgus ning mullabakterid.

Vähid löögi all

Kui aga ravimijäägid jäävad veekeskkonda, siis pakuvad neile soodsaid tingimusi ühtlane temperatuur, hapnikuvaene keskkond ja UV-kiirte puudumine. Sellisel juhul võivad jäägid kaua säilida. „Veekeskkonnale kujutab see ohtu. Seda on näidanud ka veeloomade uuringud karpidel, vähkidel ja kaladel,“ sõnas Toomiste.

