Kui naisterahvas oli väljaspool ohtu, uinutati kiskja, et teha kindlaks, et tema pihta loobitud esemed ei teinud talle viga. Praeguseks on Taifuun oma puuris ning loomaarstid on teinud kindlaks, et looma tervislik seisund on normaalne.

Loomaaed on lubanud vigastatud talitajale tagada vajalikku abi ning materiaalse ja psühholoogilise toetuse.