ETV saates „Ringvaade“ olid külas koertekoolitaja Sirje Vets ja Jack Russelli terjer Pino, et selgitada, kuidas peavad koerad avalikus ruumis käituma. Intervjuu põhjuseks oli juhtum, kui Tallinnas tungis bussijuht kallale inimesele, kelle väike koer ei kandnud bussis suukorvi, kirjutas menu.err.ee.

„Suhtumine on selline, et inimesed ei tohi koertele kätega kallale minna, veel vähem inimesed inimestele, see on väga hull lugu, kui seal selline konflikt üldse oli,“ ütles Vets ja leidis, et sülekoertel ei ole tema arvates nõutud suukorvi.

Koertekoolitaja tõdes, et suurte koerte puhul on arusaadav, et peab teatud olukordades olema suukorv, kuid väikeste koerte puhul ei pea ta seda vajalikuks.

„Kui omanikult küsitakse, et kas tohib koera puutuda, siis tuleks seda proovida vältida ning mitte lubada,“ sõnas ta ja nentis, et kui inimene on koeraga esmakordselt avalikus kohas, siis on võimalik, et lemmikloom võib ootamatult reageerida.