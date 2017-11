Minu jaoks on selge, et kogu Eestis tarbitav gaas tuleb enamuses Gazpromilt ehk Venemaalt ehk Putini otsese kontrolli all olevast ettevõttest. Rääkige, mida tahate, aga nii need Venemaa võimuvertikaalid on.

Eile, teisipäeval, aga teatatas meile ajakirjanik Hannes Sarv (kelle tegemisi ma siiralt jälgin) tähelepanuväärse vaatenurga. Nimelt jalutas ta saates "Radar" ringi bensiinijaamas Circle K ja rääkis meile õõvastava loo sellest, kuidas kommipaberid ja kilekotid, mis meil siin Eestis müüakse, võivad olla tehtud toorainest, mis on tehtud omakorda Rootsis vene gaasist. Pikantse seigana mainis ta ära ka selle, et seos Eestiga võibki tulla omakorda sellest, et Estiko-nimeline kilekotivabrik Tartus toodab kilet justnimelt sanktsioonide all olevast toorainest.

Tegelikult uuriv ajakirjandus unustas seekord ühe olulise detaili. Estiko omanik on mõjukas reformierakondlane Neinar Seli, kes on siis samuti kaugelt justkui Putini, Trumpi ja Rossi äriga seotud. Viimane lause on mul muidugi öeldud irooniliselt, sest kogu see Eestiga seotus on pehmelt öeldes selles loos kaugelt otsitud.

Antud loos saame rääkida sellest, et ajakirjanik kõnnib bensiinijaamas ja räägib sellest, kuidas võib olla üks plastiku graanul on sattunud meie riiulil olevasse kommipaberisse.

Tsiteerin samas saates esinenud Siim Kallast, kes ütles, et maailm ongi silmakirjalikust täis. Me oleme maksnud sadu miljoneid eurosid gaasi eest, mis voolab täiesti avalikult, kuid silmaga nähtamatult, aga mitte nii seksikalt mööda torusid üle Narva Eesti poole.

Näidata saates laevu, mis sõidavad Rootsi, ja veetavast kraamist tehakse plastikut, mis jõuab Estikosse, on naeruväärne. Mis siis oli Hannes Sarve meelest Eesti seos Trumpi ja Putini äriga? Kas maha visatud kommipaber või kilekott, mis on Estikos tehtud? Samal ajal aga voolab iga päev torudes Läänemere all, Nordstreami gaasijuhtmes Saksamaa poole sada või tuhat korda rohkem gaasi, aga selles suhtes pole saates sõnagi juttu.

Enamus gaasist, mida Eesti igapäevaselt tarbib, tuleb veel tänase päevani mitte Katarist või USA-st, vaid justnimelt Jamali gaasiväljadelt Siberis.

Ka meie uued Tallinki laevad sõidavad justnimelt vene maagaasi peal, mida veetakse mitte Rossi laevadega Ust-Lugast, vaid tsisternautodega veeldatuna Pihkvast. Muide just Tallinki omanikud ostsid Gazpromi omanduses oleva Eesti Gaasi.

Minu meelest on vaatenurk, mida meile esitletakse, kas väga piiratud või siis silmakirjalik. Ühest küljest me teame, et Gazprom on otseselt vene riiklike huvide esindaja ja Gazpromi meedia ning Gazpromi pangad jne. on Putini poliitika väljendus Euroopas. Kuid samal ajal öeldakse, et meie kommipaberis võib olla sanktsioonide all olevat materjali.

Muide kõik Eesti trükikojad, kus valmivad meie päevalehed, kasutavad just vene gaasi, et soojendada trükivärvi. Miks Hannes Sarv seda ei maininud? Ehk meie trükimeedia peaks tema järelduste kohaselt olema veel rohkem Putini mõju all kui kommipaber. Või üks vaadatuim vene meedia Eestis, NTV Mir telekanal, kuulub samuti Gazpromile. NTV-d vaadatakse Eestis ainult poole vähem kui TV3, kaks korda rohkem kui ETV2 ja üle kuue korra rohkem kui venekeelset ETV+ telekanalit.