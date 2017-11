Kogu asja krutski on maksuvaba miinimumi arvestamise avaldus, mida vastavalt seadusemuudatusele iga viimne kui maksumaksja riigile esitama peab. Kui pensionär on sellise avalduse sotsiaalkindlustusametile esitatud, siis arvestatakse pensioni välja makstes maksuvaba miinimumiga. Ehk siis 500 eurost väiksematelt pensionidelt matti ei võeta. Seesinatse avalduse on mõni inimene teinud võib-olla kümmekond aastat tagasi ja fakt iseenesest ei pruugi isegi meeles olla. „Riigi registrites on andmed kõik olemas, miks peab neid asju mitmeid kordi üle tegema?“ küsib Tartu linna pensionäride organisatsiooni juhataja Malle Salk. „Nüüd on pensionäridel veel üks lisategevus juures.“

Künnapuu lisab, et ameti augustikuuandmetel on avalduseta 100 000 pensionäri seas umbes 84 000 sellist, kes saavad peale pensionile muud maksustatavat tulu. Eeldatavasti on need töötavad pensionärid, kel on maksuvaba miinimumi avaldus esitatud tööandjale.

Togitakse kõige väetimaid

Kõige tähelepanelikumad peaksid olema inimesed, kelle pension ühes kuus jääb alla 236 euro, sest nende hulgas on kõige vähem maksuvaba tulu avaldusi esitanuid. Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuhi Kaili Uusmaa sõnul kuuluvad sellesse rühma rahvapensioni (see on 175 eurot kuus) saajad ja toitjakaotuspensioni (150 eurot kuus) saajad. Nende kahe rühma peale ootab sotsiaalkindlustusamet tervenisti 8500 avaldust. Õnneks asjaga väga kiire veel ei ole, sest kui 20. detsembriks on avaldus sotsiaalkindlustusameti käes, on kõik korras. Ka amet ise peab arvestust ja teavitab isiklikult kõiki, kes pole avaldust esitanud. „Alates detsembrist hakkab sotsiaalkindlustusamet ise saatma inimestele personaalseid teateid,“ selgitab Künnapuu. Ameti esimene valik on elektronpost, selle puudumisel läheb teade teele tavalise postiga.

Tähele tuleb panna sedagi, et tulumaksu alla lähevad peale pensioni veel kahjuhüvitis ja vanemahüvitis, värskematel pensionäridel ka väljamaksed teisest ja kolmandast pensionisambast. Teised riiklikud toetused maksustamisele ei lähe. „Inimene peab järgmisel aastal teadma oma tulumaksuga maksustatavat kogutulu,“ selgitab Künnapuu. „Kogutulu hulka arvestatakse ka teise ja kolmanda pensionisamba väljamaksed. Lähtuvalt enda kuu ja aasta kogutulust saab inimene otsustada, millist maksuvabastust ta kasutab või kas ta üldse maksuvabastust uuel aastal kasutab.“

Kui kõik on kombes

Juhul, kui avaldus on sotsiaalkindlustusametile juba esitatud ja muid sissetulekuid ei ole, arvestab amet Künnapuu sõnul ise välja, kui suur osa väljamakselt maksuametile läheb. Ta toob ühe näite: „Inimene saab sotsiaalkindlustusametist pensioni 350 eurot kuus ja vanemahüvitist 370 eurot kuus. Muid maksustatavaid tulusid ta ei saa. Täna rakendatakse tema pensionilt automaatselt pensionärile ettenähtud täiendavat maksuvabastust 236 eurot kuus ja vanemahüvitisest maksuvabastust summale 180 eurot kuus vastavalt inimese esitatud avaldusele. Uuest aastast ei kehti enam täiendav maksuvabastus pensionilt, mis oli 236 eurot kuus. Kuivõrd inimesel on esitatud maksuvabastus vanemahüvitiselt 180 eurot kuus, siis arvestatakse antud avalduse alusel talle 500eurost maksuvabastust. Seda põhjusel, et tema kogutulu on 720 eurot kuus (350+370), see tähendab alla 1200 euro kuus.“

Kui kellelgi jääb avaldus 20. detsembriks esitamata, siis saab seda teha ka hiljem, lisab Künnapuu. Sellisel juhul arvestatakse jaanuarikuiselt pensionilt tulumaksu esimeselt eurolt ja kui avaldus jõuab sotsiaalkindlustusametisse enne 20. jaanuari, on veebruaris asjad joones. Hilinejatel ja neil, kes ei soovi maksuvaba miinimumi kasutada, saavad enammakstud maksu tagasi järgmise aasta kevadel, aga selleks peavad nad esitama 2019. aastal maksuametile tuludeklaratsiooni.

Paanikat veel pole

„Eks inimestel ole oma tegemised ja igaüks toimetab omasoodu,“ ütleb Kodukotuse juhataja Malle Salk. „Meil on organisatsiooni raamatupidaja, kes on nõu andnud ja öelnud, mida tuleb teha.“

„Pensionärid on suhteliselt tublid, kes on selle kohta kuulnud raadiost või lugenud lehest, siis on nad vallavalitsusse helistanud,“ ütleb Varstu valla sotsiaaltööspetsialist Signe Arumäe. „Me oleme neile andnud telefoninumbri, kust nad saavad ise järele küsida, või oleme nende asemel uurinud, kas nad peavad midagi tegema.“

Arumäe sõnul on ta kindlasti valmis inimesi aitama, kui selleks peaks vajadus olema. „Aitame avalduse täita ja posti panna või sõidutame nad ametisse kohale,“ ei tee ta asjast suurt numbrit.

„Eks riigijuhtidel on oma nägemus, kuidas elu siin paremaks muuta,“ mõtiskleb Arumäe. „See, kuidas see välja tuleb või välja paistab, on alles praktikas näha.“

„Pensionäridele peaks kogu see asi olema võimalikult lihtsaks tehtud,“ sõnab Salk. „Seda infot tuleks rohkem levitada ja veel rohkem sellest rääkida.“

Kuidas talitada?

Selleks, et teada saada, kas sotsiaalkindlustusametile on kunagi esitatud maksuvaba miinimumi arvestamise avaldus, on kaks võimalust:

- helistada sotsiaalkindlustusameti tulumaksuteemalisele infotelefonile 6610551, see töötab tööpäeviti kella 9 kuni 17;

- saata elektronkiri aadressile tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee või info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Kui selgub, et maksuvaba miinimumi arvestamise avaldust ei ole, siis on taas mitu võimalust:

- minna sotsiaalkindlustusametisse kohale ja esitada avaldus seal, ametil on 17 kontorit üle Eesti, kõikides maakonnakeskustes;

- kirjutada vabas vormis avaldus või trükkida avalduse blankett sotsiaalkindlustusameti kodulehelt;

- valmis avaldus saata postiga ametile (Endla 8, Tallinn);

- toimetada samad asjad interneti teel riigiportaalis eesti.ee alajaotuses „toetused ja sotsiaalabi“.

Kuidas arvutada?

Kogutulu, millega inimene peab maksuvaba tulu avaldust tehes arvestama jaguneb järgmiselt:

- vähem kui 1200 eurot kuus, õigus 500-eurosele maksuvabastusele kuus;

- 1201-2099 eurot kuus, õigus maksuvabastusele kuus vastavalt lineaarsele valemile (kuu valem: 500 – (x – 1200 / 1,8), kus x tähistab sissetuleku suurust);