Rahvuslik lennufirma Nordica, mis suure pauguga hingusele läinud Estonian Airi järel ellu kutsuti, tähistab neil päevil oma teist sünnipäeva ja peaks detsembris ületama ühe miljoni reisija maagilise piiri.

„See oli täpselt täna kaks aastat tagasi, kui siis veel Nordic Aviation Groupi esimene lend, mis oli hommikul läinud Amsterdami, jõudis umbes kella ühe ajal Tallinna tagasi,“ meenutab Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm seda, kuidas kõik algas. Tema sõnul alustas Nordica 2015. aastal Tallinna lennujaamas 30 ruutmeetril 30 entusiastliku inimesega, omamata lennundusalaseid tehnilisi süsteeme, lennukeid ja meeskondi. „Küll aga oli tellimus, et lennud peavad toimuma,“ lausub Tamm. „Ja seda me tegimegi, kuigi oli ka probleeme. 2015. ja 2016. aastal suutsime firma üles ehitada ja käima panna. Kõik käis koostöös Adria Airwaysiga, kes oli sel hetkel parim saadaolev partner Euroopas. Nad olin nõus kiiresti liikuma ja nende lennukipark sobis meie plaanidega.“

2016. aastal alustati koostööd Poola lennufirmaga LOT Polish Airlinesiga. Selleks ajaks oli loodud Nordica ärikontseptsiooni osana lennukite opereerimiseks tütarfirma Regional Jet, millest praguseks kuulub 49% LOTile. Tamme sõnul kasutab Nordica nüüd viimase kommertsteenuseid ja rahvusvahelist sidusust, pakkudes lennukite opereerimisteenust. „Oluline on, et juba esimesel aastal alustasime teenuse pakkumist väljapoole Eestit,“ ütleb Tamm. „See on algusest peale olnud meie ärimudeli üks põhitõdesid, et kuigi meie missioon on pakkuda Eestile võimalikult häid ühendusi, saame aru, et Eesti ei ole piisavalt suur selliseks valdkonnaks nagu lennundus, mida saaks jätkusuutlikult pikki aastaid majandada. Me vajame tugevate partnerite tuge seal, kus me jääme jänni. Seal aga, kus oleme tugevad, saame midagi pakkuda väljapoole. Peame seda tegema kodumaise lennuliikluse toetamiseks. Esimene pääsuke oligi Skandinaavia ja Hollandi ühendamine allhankeliinil ja Austriaski.“ Tänavu märtsist on ühisfirma Regional Jet saanud ka rahvusvahelise tunnustuse ja vastava IOSA sertifikaadi.