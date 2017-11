21. oktoobril istus Lucy rongikupees ja võttis sõrmuse sõrmest, et kätele niisutavat kreemi määrida. Sõrmuse asetas ta põlvele. Kuigi ta pani ehtele raskuse peale, kukkus sõrmus maha kui naine teistele reisijatele ruumi tegemiseks oma käekoti üles tõstis.

Lucy räägib, et tal hakkas füüsiliselt halb, kui mõistis, et sõrmus on kadunud. Ta teatas sõrmuse kadumisest nii Briti transpordipolitseile kui c2c-le ehk ettevõttele, kelle rongis ta reisis.