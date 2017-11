"Härra, mis on teie edu saladus?" küsis reporter panga presidendilt. - "Kaks sõna."

"Ja mis need on, härra?"

"Õiged otsused."

"Ja kuidas te teete õigeid otsuseid?"

"Üks sõna."

"Ja mis see on, härra?"

"Kogemused."

"Ja kuidas te saate kogemusi?"

"Kaks sõna."

"Ja mis need on, härra?"

"Valed otsused."