Terviseameti kodulehel leiab info teenusepakkuja ja arsti kohta, kes ilusüste teeb. Sealt saab vaadata, kas ettevõttel on tegevusluba ning kes seal töötavad. „Pealtnägija“ kasutab Terviseameti saiti (mida saab teha iga huviline) ja avastab, et umbes 20 ilusüste pakkuval ettevõttel või arstil, kes pole tervishoiuteenuse osutajana kirjas.

Kuidas meeldiks, kui sulle või su naisele teeb süsti isik, kes tegelikult on loomaarsti abi? See on vaid üks jaburdus, mille „Pealtnägija“ leidis, kui uuris sisuliselt järelevalveta iluäri Eestis. Kõige hullem on olukord ilu- ehk täitesüstide žanris, kus filmilikke iluideaale taga ajavate patsientidega tegelevad kohati lausa šarlatanid. Pealtnägija käis Tallinna kolmes ilukliinikus, mille tegevus on sisuliselt illegaalne ning kes vilistavad kõigile nõuetele. See seab ohtu klientide tervise.

„Leidude“ seas on mitu tavalist kosmeetikut, üks loomaarsti assistent ja tagatipuks ka mees, kes on arstiks tituleeritud vaid iseenda poolt.

Naine, kes saates anonüümselt esineb, käis ilusüstide koolitusel, kus talle tehti täitesüst suisa tasuta. Tagantjärele mõistab ta, et kõik oli algusest peale kahtlane. Tema tervisliku seisundi kohta ei esitatud ühtegi küsimust, „arst“ ei puhastanud tema nägu meigistki. Daam ei mäletagi, mitu süsti ta kokku sai - tema pärisarst oli šokis, kui naise nägu hiljem ultraheliga uuris, see oli täiteainet pilgeni täis.

Isik, kes naisele koolitusel süsti tegi, on Ukraina kodanik. Koolituse korraldanud firma Cutis Medical juht Karina Vinštein selgitab, et välismaa arst, kes otseselt teenust ei osuta, vaid on Eestis koolituse või töötoa raames, ei pea ta olema Terviseameti registris registreeritud. Pille Saar Terviseametist vaidleb sellele kategooriliselt vastu. Kuigi välismaalt tulnud inimene võib koolitada, aga teenuseid ta mingil juhul osutada ei või. Selline süstimine on täiesti ebaseaduslik. Terviseamet uurib kaebust edasi.

Saates rääkinud naisel tekkisid suu ümber valulised moodustised, mis isegi rääkimise raskeks tegid. Valesti tehtud ilusüstist võib täiteaine sattuda arterisse, sealt omakorda silma või ajju, kus ta võib põhjustada insulti. Arstid näevad järjest enam õnnetuid patsiente, kellel on valesti tehtud süstidest tekkinud põletik, tüsistused, naha kärbumine jne. Vahel on arstid pidanud ka kirurgiliselt sekkuma, et nässu läinud ilusüsti komplikatsioone ravida.