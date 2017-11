27aastane Brasiilia modell Lais Ribeiro puhkes nutma, kui sai teada, et Victoria's Secret on valinud just teda oma tänavuse pesusõu hiti, kahe miljoni dollarilise fantaasiarinnahoidja demonstreerijaks. Imeline pesuese, mis sisaldab rohkem kui 600 karaadi väärtuses briljante, safiire ja topaase raamistatuna 18karaadise kullaga, pole mõistagi mugav. Selline töörõivas saab olla üksnes Victoria's Secreti inglil!

Rinnahoidja, mis kannab nime „Champagne Nights“ ehk „Šampanjaõhtud“, disainis Šveitsi ja Araabia Ühendemiraatide juveliir Mouawad. Briljantide, kollaste safiiride ja siniste topaasidega kirjatud pesueseme valmistamiseks kulus 350 tundi. Üliväärtuslik rõivaese nagu ka teised Victoria's Secreti uued pesukomplektid tulevad tiivuliste modellide üll näitamisele 20. novembril Shanghais– esimest korda tuleb kuulus pesuetendus Hiinas. CBS teeb sellest ülekande 28. novembril.

Alles kaks aastat kuulsa USA firma pesuinglina tegutsenud Lais ei aimanudki proovis, et temalt võetakse mõõte tänavuse trumprinnahoidja jaoks. Kui 27aastane brasiillanna sai teada, et just temale avaneb au kanda Shanghai moedemonstratsiooni hitti, jäi ta sõnatuks. „Nutsin palju, ma ei suutnud seda uskuda! See on suur au, olen väga tänulik!“ rääkis ta Harper's Bazaarile. „Kuuekümne tüdruku seast valiti just mind...“

Esimesena said uudist teada Laisi pereliikmed. „Helistasin perele kohe koduteel – ja nad olid nii põnevil. Mina nutsin, nemad nutsid. See oli uskumatu!“ Pere sõidab ka Shanghaisse, et Laisi tähthetkest osa saada. Kindlasti ei puudu publiku seast ka kaunitari peigmees, NBA korvpallur Jared Homan, kellega ta on kurameerinud kaks aastat.

180 cm pikkune Lais Ribeiro hakkas sõprade soovitusel modellitööd tegema 2009. aastal, aasta pärast pisipoeg Alexandre'i ilmaletoomist. Sihvakast kaunitarist sai õige pea Sao Paolo moenädala hõivatumaid modelle. Aasta hiljem marssis Lais juba New Yorgi, Pariisi ja teiste moemekade lavadel ning töötas selliste disaineritega nagu Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs ja Tom Ford. Viimane tegi brasiillannast ühe oma parfüümi reklaaminäo.