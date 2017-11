„Flirdil ja flirdil on muidugi vahe, kuid minu kallim ütleb mulle: „Muidugi flirdi laval! See on su töö ja sa pead esinedes olema kütkestav,““ räägib Eesti seksikaima ansambli, särtsaka tüdrukutetrio La La Ladies liige Kethi Uibomägi (28). Ka kauni ansambli teised liikmed Inga Tislar (21) ja Diana Varik (31) on Eesti noormeeste kurvastuseks hõivatud. Rääkisimegi leedidega meestest: nende elukaaslastest ja meesfännidest.

Tüdrukud kinnitavad, et lavaline olek ja välimus ei tekita neile kodus probleeme. „Pigem olen mina meie suhtes armukadedam pool,“ muigab Kethi. „Selles pole küsimustki – laval naeratamine on osa minu tööst ja minu elukaaslane teab seda väga hästi,“ räägib Inga. Diana ütleb, et tema kallimale oli alguses harjumatu, et ta teistpoolt vaadatakse. „Kui mul olid tantsuga esinemised (Diana on multifunktsionaalne ja tantsib laulmise kõrval väga hästi – K. T.), siis ta igaks juhuks ei tulnud vaatama, kuid laulmine on tema meelest viisakas. Siis ta käib ja tunneb mu üle uhkust,“ lausub Diana. „Olen püüdnud teda ka publikule tutvustada, kui ta mind vaatama tuleb, et ta saaks aru, et on minu jaoks tähtsal kohal.“