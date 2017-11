Tänavusel Hollywoodi filmiauhindade galal säras filmi megastaar ja ühiskonnategelane Angelina Jolie nagu varem, või ehk vahest rohkemgi.

Jolie kandis klassikalist Jenny Packhami hõbedast kleiti ning kogu tema stiil peegeldas endisaegset Hollywoodi glamuuri, kirjutas Iltalehti.

Viimased ajad on Jolie´le olnud eraeluliselt rasked – veidi rohkem kui aasta tagasi sai maailm teada, et filmimaailma staarpaar hakkab lahutama.

Lahutuseks andis tõuke tüli Jolie’ abikaasa Brad Pitti ja nende 16-aastase kasupoja Maddoxi vahel lennureisil. Lahutusega seoses algas ka paari omavaheline tüli laste hooldamisõiguse pärast.

Praeguseks on teravused tasandunud. Jolie ja Pitt elavad lähestikku ning tulevad laste hooldamisega toime rahumeelselt. Sahistatud on isegi nende kokkukolimisest, sest Jolie’d on positiivselt üllatanud Pitti otsustavus enese parandamisel. Brad Pitt on avalikult tunnistanud, et tal oli alkoholiprobleem.