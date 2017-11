Kui oled kunagi elus magusaga liiale läinud, siis tead, et keha reageerib sellele kohe. Lisaks liigsetele kaloritele tekib vajadus süüa midagi soolast. Valutada võib kõht või suisa tekkida halb enesetunne. Mis aitaks?

Kui sööd magusat, siis su keha töötleb selle glükoosiks, mis eraldub sinu vereringesse, kirjutab Portaal Health. Vastusena sellele vabaneb insuliin, mis aitab suhkrutaset tagasi alla tuua ja aitab rakkudel glükoosi tarvitada. See suhkur, mida su keha ära ei kasuta, hoiustatakse rasvana.

Tõsi on ka see, et kui tarbid liialt palju magusat, siis hakkab su veresuhkur isudega mängima. Sa tunned end näljasena ja tekib isu magusa järele. Sellest nõiaringist pääsemiseks pead lihtsalt välja murdma.