Kui värskest uuringust selgub, et paljud eestlased ei pööra erilist tähelepanu, kellele eluajal kokku kraabitud varad ja ka võlad pärast surma lähevad, siis 16 aastat notarina töötanud Tarvo Puri tuletab kõigile meelde: pärimisalased toimingud, sealhulgas testamendi koostamine, pole nii kulukas kui linnalegendid räägivad.

Teadaolevalt ei ole eestlaste pärimisalast teadlikkust varem uuritud, mistõttu tuleb küsitluses osalenud inimeste arusaam oma varade jaotusest mõneti nagu välk selgest taevast. 80% kõigist vastanutest kinnitas, et neil pole testament tehtud, seejuures 17% vastanutest polnud teadlikud, et ühes varaga lähevad pärijatele edasi ka kohustused, sealhulgas kopsakad võlad. Notar Tarvo Puri toob võlgade kohta ühe lihtsa, ent tõsielul põhineva näite. „Suri Mati, kellel ei ole mingit vara. Aga on maksmata liiklustrahv 300 eurot. Trahvisummaga tegeleb kohtutäitur. Lapsed loobuvad, vanemad loobuvad, õed-vennad loobuvad. Praeguseks on protsess kestnud umbes kolm aastat, loobujaid on juba mitukümmend. Tagajärg – kogu suguvõsa on seepärast vihane ja tülis, et kõige lähemad sugulased seda trahvi ära ei maksnud.“

Pärandusega võib võla asemel kaasneda hoopis kopsakas rahasumma, ent ka säärasel puhul tuleb olla ettevaatlik, sest lahkunud vanatädi Linda võis omastele jätta peale rannamaja ka võlakoorma. Tõepoolest, lahkunu võlgadest, käendustest, laenudest ja kontojäägist on notaril ülevaade, ent näiteks naabrimehelt laenatud raha kohta see puudub. „Kui laenusid on võetud kusagilt mujalt: sõbralt, väikefirmast, tuttavalt, siis selleni notar ei pruugi jõuda ja võlg võib tõesti üllatusena päevavalgele tulla kunagi hiljem,“ räägib notar. Säärase olukorra vältimiseks võib tellida varade inventuuri, mis maksab 0,1% kõigest, mis kadunule kuulus, sealhulgas võlad. Kui aga eeldada, et vanatädi Linda oli miljonär, siis maksaks tema varade inventuur 1000 eurot. Puri sõnul on levinud linnalegendid, et pärimisalased tehingud on kulukad, kuid päris nii see pole. Notaritasud jäävad pärandi vormistamisel 200–250 euro juurde, olenemata sellest, kas pärandusena jagatakse 100 eurot või miljon. Testamendi koostamine maksab 40 eurot.

Puri sõnul peaks testamendile kindlasti tähelepanu pöörama eakamad inimesed – vältimaks perekonnasuhete sasipundart – ja ka näiteks vabaabielus paarid. „Nendele seadus vastastikust pärimisõigust ei anna. Ehk kui nad ostavad kahe peale eluaseme ja ühega neist midagi juhtub, siis selleks, et korterist poole saaks teine osapool endale, peaks olema testament. Kui seda pole, siis tulevad mängu võib-olla surnud inimese ema, isa, õed-vennad,“ märgib Puri. Uuringus osalesid Eesti elanikud, kelle vanus algas kolmekümnendast eluaastast. Uuringu tellis Swedbank ja selle viis läbi Turu-uuringute AS.