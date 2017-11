„Pika koputamise peale hakkas autos magama jäänud mees end liigutama ning selgus, et ta oli juba parajalt külmunud ning poleks hommikuni vastu pidanud,“ meenutab vabatahtlik päästja ja MTÜ Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando asutaja Voldemar Zaidullin, kes pälvis eile Aasta Ennetaja tiitli.

Voldemar Zaidullin on üks neist vabatahtlikest, kellele ulatati eilsel tunnustusüritusel „Aitame Eesti turvaliseks“ tänukiri elu turvalisemaks muutmise eest. Tubli mees on viimase kolme aasta jooksul reageerinud pea 200 päästesündmusele, läbi viinud pea sada ennetustegevust, juhendanud kümneid koolilastest huvilisi ning sõna otseses päästnud inimelusid. „See on justkui selline kõhutunne,“ muheleb Voldemar küsimusele, kuidas ta on juhtunud abivajajaid märkama pea viimasel hetkel. „Eks see ole mingisugune sisetunne, mis on vaikselt vist aja jooksul tekkinud. Seda märkamist ei oskagi täpselt delfineerida, aga vahel tekib vajadus kusagile minna, kus muidu käin harva, näiteks mere äärde või kellelegi külla. See tuleb ekspromt,“ hämmastab tunne Voldemari ennastki.

Sedasama alateadlikku vajadust olukorda lähemalt uurida tundis Voldemar ühel kõlekülmal ja lumisel aprilliõhtul Viru-Nigulas, kus talle jäi silma baari juures seisnud auto. „Keegi ei teadnud, miks auto seal mitu tundi seisnud oli. Läksin akna juurde ja koputasin. Märkasin, et juhi kõrvalistmel oli inimene. Pika koputamise peale hakkas autos olnud mees end liigutama ning selgus, et ta oli seal juba parajalt külmunud,“ meenutab Voldemar, kelle abiga autos end kangeks külmunud noormees sooja ruumi toodi, kohvi anti ning juba samal õhtul koju Rakverre sõidutati. Selgus, et ta oli baari juurde sattunud pärast peredraamat. Ta ei saanud kätte tagavararehvi, ning kuna keegi sõpradest telefoni vastu ei võtnud, otsustas ta oodata. Selgelt alajahtununa poleks ta pruukinud hommikuni vastu pidada.