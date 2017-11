Moskva lähistel asuvast Vene militaarehitisest tuli 8. novembri pärastlõunal teade tulekahjust, vahendab Novaja Gazeta. Mõned inimesed võivad hoone alumistel korrustel lõksus olla.

Tules on Vene välisluureteenistuse (lühend SVR) üks tehnoloogiakeskus Jasenevo rajoonis. Hoone maa-alune osa on tihedalt suitsu täis ja sinna on lõksu jäänud vähemalt kolm inimest, kellega päästjatel ei õnnestu kontakti saada. Tuli sai alguse hoone juhtmestikust.

SVR keeldus esialgu õnnetust kommenteerimast.

Uudis on täiendamisel!