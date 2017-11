Selgunud on maailma enimteenivaimate telesaatejuhtide nimekiri ning tulemused on üllatavad. Kui võiks arvata, et kõige rohkem teenivad kuulsused nagu Ellen DeGeneres või Ryan Seacrest, siis ei, kõige suurema kopika teletööga teenib hoopiski Dr. Phil!

Forbesi andmetel teenis Dr Phil McGraw aastaga 79 miljonit dollarit. Ellen DeGeneres jäi edetabelis teiseks 77 miljoni dollariga ning „American Idoli“ saatejuht Ryan Seacrest kolmandaks 58 miljoni dollariga.

Ryan Seacrest (Vidapress)

Aga mis paneb Dr. Phili nii palju teenima? Tegu on üsnagi vanakooli saatejuhiga, kes telemaastikul oma saatega tegutsenud juba kaua, seega võiks arvata, et USAs rahvamasse hullutav DeGeneres teenib temast kindlasti palju rohkem.