"Meie oma Leonardo Da Vinci, kes ehitas Oleviste torni, oli ehitusmeister Andres Kulbesuu," ütles Tallinna ajaloo vaieldamatu spetsialist Jüri Kuuskemaa. "Ei olnudki vaja meistrit seitsme maa ja mere tagant: eesti soost kiviraidur sai sellega hakkama. Ta oli ühtaegu arhitekt, töödejuhataja ja ehitustrusti direktor, raiudes ise ka osa vajaminevaid kive. Nii et ärge liialdage 700-aastase orjaaja ning sakslaste ees koogutamisega!"

Hiljuti oma 75. sünnipäeva tähistanud kunstiajaloolane ja Tallinna heerold Jüri Kuuskemaa leiab ajalehes Pealinn, et kolmanda põlvkonna tallinlasena on tal kohustus teada kõike põhilist, mis siin viimase 5000 aasta jooksul toimunud on. Kuuskemaa sõnul on ka ajalooperioodidel, nagu rõivastel, moevoolud. "Praegu on muidugi väga moes viikingite ajastu ning aeg enne seda," ütles ta. "Nõukogude aja lõpul oli kuum Molotov-Ribbentropi pakt. Kunagi võib-olla tõuseb päevakorda ka see n-ö kuldne Rootsi aeg, mis nii väga kuldne ei olnudki."

Kuuskemaa sõnul võib eestlasi pidada viimasteks viikingiteks Läänemerel, sest saarlased rüüstasid Taani rannikut veel 1202. aastal. "Taani, Norra ja Rootsi olid kõik juba ristitud ja maha rahunenud, aga meie omad käisid ikka veel rüüsteretkedel. Meie omad segasid rahulikku kaubandust Balti merel," rääkis ajaloolane, et seetõttu tuli eestlased alistada ja ristiusustada, et ka siin oleks üks ontlik risti ette lööv rahvas, kes on loobunud ehete ja pruutide toomisest meretagustest maadest.

"Seejärel algaski Hansa aeg, mil hansakaupmehed tegid oma mängureeglid. Aga hansakaubanduse tulekuga ei kadunud eesti soost kauplejad. Tol ajal mängisid kõige tähtsamat rolli karusnahad, mida toodi Venemaalt ja viidi kaugele itta. Saarmanahad müüdi araablastele, idamade valitsejatele viidi saarmasaba eliksiiri, mis oli tolle aja viagra. Selle naha- ja viagrakaubandusega tegelesid eestlased. Nad käisid vanasti Volgal, aga eks mõned jõudsid ka Araabia maadeni välja."