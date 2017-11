Kanada pealinna Ottawasse rajatakse mälestusmärk kommunismiohvritele, kirjutab Estonian World.

Umbes kümme aastat tagasi soovitasid Kanada kogukonna juhid, valitsusametnikud ja erinevate riikide diplomaadid Ottawasse ehitada mälestusmärgi, mis oleks pühendatud kommunismiohvritele ja Kanada rollile nende abistamises. Aastal 2015 otsustati, et mälestusmärk rajatakse Ottawa provintside ja territooriumide aeda. Selle avaliku haljasala suuruseks on 1,6 hektarit.

Mälestusmärgi eest hea seisev mittetulundusühing Liberty Tribute ütles, et mälestusmärk valmib 2019. aastal ning see peaks rahvale meenutama miljoneid kommunismiohvreid ning säilitama nende inimeste kannatused avalikkuse teadvuses.

Monumendi nimeks saab Mälukaar ning selle autoriteks on Paul Raff, Michael A. Ormston-Holloway, Brett Hoornaert ja Luke Kairys. Mälestusmärgi pikkuseks saab olema 21 meetrit ning kõrguseks ligi 4 meetrit. See koosneb enamast kui 4 000 pronksvardast ning 365 teraslehest, millest igaüks asub päiksele ainulaadse nurga all. Talvisel pööripäeval, mil on aasta kõige pimedam päev, näib, nagu kaar poolduks. Päev päevalt ja tund tunnilt arenev valguse mäng, mis kulmineerub 21. detsembril, peaks inimesi kutsuma metafoorsele teekonnale läbi pimeduse valguse ja vabaduse poole.

Aastail 1946-1955 emigreerus Kanadasse näiteks 14 000 eestlast, 34 00 ukrainlast, 13 000 lätlast ja 95 000 poolakat. Lisaks nimetatuile leidis Kanadas endale uue kodu hulk venelasi, ungarlasi, tšehhe, slovakke ja vietnamlasi.

Eestis plaanitakse kommunismiohvrite memoriaal avada Maarjamäel 2018. aastal. Memoriaali ehitusmaksumuseks on planeeritud kuni 4,45 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.