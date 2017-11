Saksamaal Freiburgis jätkub kohus Afganistanist pärit Hussein Khavari üle. Ta vägistas ja seejärel tappis mullu 16. oktoobri öösel 19aastase tudengi Maria Ladenburgeri, kes sõitis üksinda jalgrattal ühiselamusse. 2. detsembril tabatud mõrvar väitis, et on 17aastane. Uurijad kahtlesid selles ning nüüd selgitas antropoloog Hussein Khavari silmahamba abil välja, et kurjategija on 25aastane, vahendab Stern Online. Dokumendi järgi 12. novembril 1999 sündinud Hussein Khavari saabus 2015. aasta novembris üksi illegaalselt Saksamaale ja elas seksuaalmõrva sooritamise ajal Saksa riigi kulul Freiburgis Littenweileri linnaosas hooldusperekonnas. Uurijatel tekkis pärast Hussein Khavari vahistamist kahtlus, et ta on tegelikult vanem, kui dokumendis kirjas. Tema vanusest sõltub ka karistuse suurus. Kui ta oli tõepoolest kuriteo sooritamise ajal vaid 17aastane, siis saavad kohtunikud talle mõista maksimaalselt 10 aastat vanglat. Ka 19aastasena pääseks ta maksimaalsest karistusest. Kui ta aga oli ikkagi täisealine, siis ähvardab teda süüdimõistmisel eluaegne vanglakaristus.

Mõnevõrra ootamatult tunnistas Hussein Khavari kohtuprotsessi avapäeval 5. septembril, et et ta on tõepoolest algselt väidetust kaks aastat vanem ja saab 12. novembril 20aastaseks. Kohus palus siiski teha ekspertiisi, sest eeluurimisvanglas rääkis Hussein Khavari kaasvangidele, et on 27aastane.

Appi paluti antropoloog professor Ursula Wittwer-Backofen, kellele anti analüüsida Hussein Khavari ülemine parempoolne silmahammas, mille ta oli lasknud kaheksa kuud enne mõrva välja tõmmata ja mida ta säilitas kodus talismanina. Professori sõnul moodustuvad hambajuurtel analoogiliselt puudega aastaringid ning Hussein Khavari silmahamba omad loendati mikrskoobi all ära. Nende põhjal selgus, et ta on 25,8 aastat vana. Kui aga arvestada võimalikku veaprotsenti, siis 99,7%lise tõenäosusega on migrandist seksuaalmõrvar 22,05– 29,55 aastat vana.