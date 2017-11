Uurijad kahtlustavad, et tegemist on inimkaubitsejate ohvritega ning plaani järgi pidi nad saadetama Euroopasse prostituutideks. Selgitamist vajab, miks tüdrukud surid või tapeti. Paadis olnud inimesed rääkisid, et neil tuli taluda vägistamist ja piinamist.

„Võrreldes varasemate surmajuhtumitega Vahemerel on seekord tegemist uut liiki kuriteoga. Tõenäoliselt on tegemist 26 inimese mõrvaga. On selge, et naisi ei tapnud välgulöök,“ arutles Salerno prefekt Salvatore Malfi.

KURITÖÖOHVRID: Hispaania sõjalaev Cantabria tõi pühapäeval Salerno sadamasse Vahemerelt leitud 26 noore tüdruku surnukehad. (IPA / Scanpix)

Esmaspäeval vahistas Itaalia politsei kaks kahtlusalust: 22aastase Egiptuse ja 32aastase Liibüa kodaniku. Päästetud migrantide sõnul juhtisid just nemad kummipaati, kust tüdrukute laibad leiti.

Voodoo-needuse ähvardusel seksiorjaks

Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus Aafrikas elavaid noori naisi sunnitakse voodoo-needuse abil kodust lahkuma. Nii vabastas Austria politsei mullu sügisel seksiorjusest kuus Nigeeriast pärit noort naist, kellele olid inimkaubitsejad teatanud, et neil lasub needus. Seejärel toimetati hirmunud naised põgenike sildi all Euroopasse, kus nad müüdi bordellidesse. Seal täitsid nad kuulekalt kõik peremeeste soovid, sest kartsid, et põgenemise korral langevad needuse alla ka nende kodumaale jäänud perekonnaliikmed. Austria politsei esindaja sõnul uskusid Nigeeriast pärit sundprostituudid sedavõrd tugevalt voodoo-needusesse, et politseinikel tuli teha suuri jõupingutusi, veenmaks neid bordellist väljuma.

Ametlikel andmetel on viimase kolme aasta jooksul inimkaubitsejate ohvriks langenud aafriklannade arv kümnekordistunud. Nad peavad taluma Liibüas Euroopasse sõitu oodates vägistamisi, mis peab nad muutma kuulekateks prostituutideks.

Eelmisel aastal jõudis Itaaliasse 11 000 Nigeeriast pärit naist ja tüdrukut. Inimsmugeldajad kasseerivad igaühelt ca 6000 dollarit. Sellest 4000 sõidu eest kuni Liibüani ja ülejäänud 2000 sealt edasisõiduks Itaaliasse.