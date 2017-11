Täna kuulas "Eesti laulu" žürii läbi konkursile toodud lugusid ning juba sel reedel selguvad poolfinaali pääsejad. "Seitsmesed" uurisid "Eesti laulu" produtsent Mart Normetilt, millised ja mis tasemel on seekordsed võistluslood ning kas leidus ka üllatajaid?

"Praegu on täiesti teised ajad, Eesti muusika elab täiesti teist aega. Kindlasti on Eesti muusikal praegu väga head ajad. See oleks lausa patt valida välja üks, kellele kirjutatakse kümme laulu, vaid ikkagi just seesama 20 laulu, mis nüüd siis reede õhtul välja saavad öeldud, ma arvan, et see on see, mis ongi Eesti muusika täna," kommenteeris Normet tänavu "Eesti laulule" saadetud muusikat.

"Mul on väga hea meel, et meil on mitmekesisus, nii palju erinevaid artiste ja see on näha, kasvõi mis meil Tallinn Music Weeki ajal toimub, see on ikka pidu. Kui eestlased ikkagi toovad välja oma laulud, siis see on väga super asi," sõnas ta.