Alati ei ole asi kallites kingitustes, vaid märkamises ja tunde loomises, et mees on naise jaoks olemas.

Naised jätavad sageli vihjeid oma ootuste ja lootuste kohta, kuid meestel on raske neid alati tabada, kirjutab Your Tango.

Kuidas teha naist õnnelikuks? Raske ja igavikuline küsimus, kuid see on siiski võimalik!

On viis asja, mida naised loodavad, et mehed märkasid ja teeksid rohkem.

Naised tunnevad sageli, et nad peavad mehest justkui vastused välja meelitama või nõudma. Selle asemel, et naine liigselt küsima peaks - mees võiks näha vaeva oma suhtlusoskusega. Ja jagada ise oam tundeid, mõtteid.

Selle asemel, et uurida kaasalt, mis täna süüa antakse - mees võiks seda ise valimistada!

Kas kraanikaus tilgub juba nädala? Või ootab pildiraam kuid, mil ta küll seinale saaks?! Naine ei taha kõike pidevalt paluda. Tore oleks, kui mees ise taipaks, et need asjad vajavad tegutsemist.

Naine võib ju teada, et mees teda armastab, aga ta tahab seda kuulda. Kuulda, miks tema on just selle mehe jaoks eriline.