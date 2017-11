Kanal 2 tänusaates „Oled jätnud jälje“ saavad täna kell 21:00 sõna väga paljud inimesed, kelle elud on ristunud treener Kevin Rennoga. Kirg ja meeletu tahtejõud on teinud temast eeskuju ja toetaja sadadele ning mitmed amatöörina alustanud sportlased ka tippu tõstnud.

Eesti taipoksi ellukutsuja ja eestvedaja Kevin Renno on treener, kes unistanud suurelt ja töötanud oma seatud sihi nimel meeletu tahtejõuga. Nullist alustanud mehest on täna saanud eeskuju sadadele järgijatele, olgu need siis harrastussportlased või end täielikult võitluskunstidele pühendunud profid.

Tänusaates „Oled jätnud jälje“ räägivad oma loo täna mitmed Kevin Renno õpilased, kes tahavad teda tänada pühendumise ja toetuse eest. Mõnel on ta aidanud üle saada hirmust kaotuse ja valu ees. Teise juhatanud uuele tervislikule eluteele. Kolmanda tõmmanud välja elu sügavaimast august. Täna tulevad kõik need inimesed kokku ja valmistavad Kevin Rennole sellise üllatuse, mis isegi karmis võistlusmaailmas läbi löönud mehel pisarad silma toovad.

