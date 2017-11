Lapsed oma ilmetes ja tunnetes siirad, mistõttu on nad kohati ka kõige naljakamad tegelased, kelle reaktsioonid ajavad naerma. Nagu näiteks laste näoilmed hetkel, kui neile tutuvustatakse nende uut õde või venda...

Ühel fotol on tüdruku pilk täis õudust ja hämmingut, kui ta näeb esimest korda lisandunud perelisa, kirjutab The Sun.

Kui siiani on neil fotodel olevad lapsed harjunud saama kogu tähelepanu ja imetluse, siis on näha, kui hästi nad tajuvad ohtu, et kogu see sära võib uue ilmakodaniku tõttu kaduda.

Intensiivsed, rivaalitsevad, kuid armsalt humoorikad - vaata ise, kuidas lapsed reageerivad uutele õdedele ja vendadele!

Fotod!