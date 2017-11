Eesti sajanda sünnipäeva eel teeb Tallinna TV novembris väikse ajaloo ja kultuuriloo retke, mis on kokku pandud erinevatest vanadest Eesti mängufilmidest. See on taaskohtumine kadunud näitlejatega, see on kokkusaamine paljude noorusajaga, võimalus mõtiskleda mentaliteedi ja eluväärtuste muutumise üle.

Mängulist põnevust pakub film „Tulivesi“. Toimumisaeg 1920ndad, käib kõva salakaubavedu Eesti ja Soome vahel, lastiks piiritus. Hardi Volmeri debüütfilm, vändatud Eesti iseseisvuse teise tulemise ajal, mil äri õitses ja püstol paukus. Peaosades Epp Eespäev, Jaan Tätte, Erik Ruus, näeme ka Kukumäge, Ulfsakit ja Karki .

Eesti vesterni juurest tagasi tasasesse taluellu - aeg 1920ndad, kui vabadussõda on sõditud. Leida Laius koos Anton Hanseniga otsib Kõrbojale peremeest. Peaosades Kaie Mihkelson ja Lembit Peterson. Peremeest ei ole, peremees tuleb alles üles kasvatada, see on perenaise töö. Naise eluülesanne ja oma tee valik on Leida Laiuse teema - nii ka Ukuaru filmis, mis meeles just tänu noorukesele Elle Kullile ja Lembit Ulfsaki peiarlikule rollile.