Möödunud aasta juulis loodud Mamac OÜ eesmärgiks on pakkuda keelt allaviivaid makroone ja muid maiuseid igale maitsele.

Ettevõtja looja Sigrid armastas juba aastaid tagasi küpsetada. Eriti meeldis talle katsetada keeruliste ja aeganõudvate küpsetistega. Seega sattusid ka makroonid, mis on ühed kõige keerulisemalt valmivamad ja nõudlikumad küpsetised kogu maailmas, tema teele. Iga küpsetamisega hakkasid makroonid aina suuremat huvi pakkuma ja lõpuks oli Sigridil loetud tohutul hulgal materjale, vaadatud mitukümmend välismaa kuulsate makroonivalmistajate videot, visatud palju ebaõnnestunud makroone minema, katsetatud palju erinevaid retsepte ja nippe. Lõpuks, peale rohkeid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, leidis Sigrid just enda jaoks selle õige koostisosade hulga, ahjutemperatuuri ja paljud muid vajalikke nippe, mille tulemusena valmisidki ideaalsed makroonid.

Niisiis proovisimegi Mamaci parimaid tooteid ja kirjutasime, mis mõtteid need meis tekitasid.

Makroonid (maitsed: mustikas, pistaatsia, apelsin, sidrun, kirss, vaarikas, soolakaramell, šokolaadi-piparmündi)

- Juba värvid võtsid silmade eest kirjuks! Ilus ja särtsakas!

- Jõulud on tulemas ja minu arvates sobiks selline makroonide valik ideaalselt mõnele magusasõbrale kingituseks.

- Makroonid on viimasel ajal hakanud kuuluma mu lemmikmaiustuste hulka. Näiteks hiljuti oli mul sünnipäev – selle asemel, et kohvi kõrvale torti pakkuda, panin lauale valiku makroone. Miks mitte valida järgmisel aastal Mamaci makroonid.

- Makroonid olid mõnusalt pehmed nagu olema peavad. Olen varasemalt saanud kõvasid makroone ja kohe üldse ei meeldinud. Õnneks Mamaci omad olid meeldivalt mahedad ja pehmed. Kiidan.

- Väga pehme, õigesti tehtud ja mureneb suus. Täidis on aga ülimagus. Sööd ühe ära ja kohe on magusaisu täis.

- Tekitavad vau-efekti!

- Mina ostaks loomakesekujulisi makroone oma lapse sünnipäevaks. Need on nii ägedad!

- Kollektiivselt osutus meie lemmikuks pistaatsiamaitseline makroon! Aga kõik olid omamoodi maitsenüansiga ja head!

Toorjuustukook

- Toorjuustukook on nii mõnus ja kerge, et meenutab möödunud suve. Suve on alati mõnus meenutada!

- Kõik maiused on tõsiselt kauni välimusega ega jäta kedagi külmaks.

- Taevalikult hea!

- Värsked mustikad koogi peal on ülihead. Mulle tundub, et need lisavad värskust ja vitamiine.

- Hõrgutis näeb tõeliselt romantiline välja, nendega kataks oma pulmalaua.

Panna cotta (vaniljekirsi)

- Minu lemmik antud magusast ja väga ahvatlevast valikust oli kirsi-vanilje panna cotta. Üliilusti serveeritud ning otse läbipaistvast topsist seda süüa oli meeldivalt lihtne. Peab ütlema, et läbipaistev tops on nutikas lahendus!

- Maitses veidi nagu vaniljepuding, aga oli loomulikult kõvasti parem.

- Panna cotta oli fenomenaalselt hea: hästi õrn, õhuline, mitte liiga magus ega lääge. Ideaalselt mahlane, mmuah!

- Koos kirsimoosiga lihtsalt superlux!

- Tõesti väga hea magustoit!

- Maitsest on kenasti tajuda, et värske ja hea. Superhea magustoit, mida sööks kohe mitu topsikut.

- No super lihtsalt! Üks parimaid magustoite, mida olen kunagi saanud. Välimus on tõeliselt armas ja lahe.

- Panna cotta oli kreemine ja täpselt õige tekstuuriga. Põhjas peidavad end mõnusad ja hapukad kirsid. Perfektne maitseelamus.

Pulgakoogid (digestive küpsiste, kakao ja kondenspiimaga)

- Mõnusa ja maheda maitsega.

- Tekkis mõte, et kui lapsel hakkavad käima päkapikud, siis võiks see olla midagi, mis sussi sisse poetatakse.

- Mu tütrel on tulemas sünnipäev (saab viieaastaseks), ma usun, et need pulgakommid võiksid olla ka tema sünnipäevalaual.

