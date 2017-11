Saudi Araabias Ar-Riyāḑis on luksuslik hotell muudetud vanglaks. Ritz-Carltoni viie tärni hotellis peatuvad hiljuti vahi alla võetud neli ministrit ja 11 printsi. Teadaolevalt on nende hulgas ka rahvusvaheliselt tuntud miljardär ning ärimees, prints Alwaleed bin Talal.

Tavaliselt peatuvad selle keti hotellides kõrged riigipead ning tähtsad siniverelised, kuid Saudi Araabia pealinnas on peenest võõrustuskohast saanud kuldne puur, kirjutab BBC. Samas hotellis ööbis mais ka USA president Donald Trump.

Videos on näha, kuidas mõned inimesed – tõenäoliselt valvurid – lamavad fuajees kirevate tekkide all. Samuti on näha relvastatud mundris mehi.

Guardiani andmeil paluti hotellikülastajatel lahkuda laupäeva hilisõhtul. Väljaande andmeil paigutati kõik kliendid pealinna teistesse hotellidesse.