Kolmandik eestimaalasi ei tea või ei ole mõelnud sellele, kes on nende pärijateks, ning iga viies elanik ei ole teadlik, et lisaks varale päritakse ka võlad, selgus Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse poolt esmakordselt läbi viidud pärimisteemalisest uuringust.

12% elanikest ei olnud teadlikud, kes täpselt pärib nende varad ja kohustused, kui nad surevad, ning 20% polnud sellele mõelnud. Teadlikumad olid oma pärijatest üle 65-aastased elanikud ning naised. Kõige vähem olid oma pärijatele mõelnud üksi elavad inimesed. Ligi 20% elanikkonnast ei teadnud, et lisaks varale päritakse ka laene ja muid finantskohustusi.

„Tänapäeva majanduselu eripäraks on inimeste suur laenukoormus. Eesti elanike finantskohustuste jääk oli eelmise aasta lõpu seisuga 8,4 miljardit eurot. Varasemad uuringud on näidanud, et finantskohustusi on peredel rohkem kui sääste ning sissetulekutooja kaotus võib asetada pere väga raskesse olukorda“, ütles Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets. „Selleks, et kaitsta oma lähedasi ootamatuste eest, tuleb eelkõige teha selgeks, kellele ja mida me tulevikus pärandame ning kas pärijad saavad kohustuste ülevõtmisega hakkama“, lisas Kati Voomets.

Finantskohustustega inimestel soovitab Rahaasjade Teabekeskus mõelda elu- või laenukindlustuse tegemisele. Haigestumise või surma korral aitab see leevendada teiste pereliikmete õlule jäävaid kohustusi.

Seadusega ettenähtud pärijate ringi või vara jaotust pärijate vahel saab testamendiga soovi korral ise muuta. Hetkel kasutab seda võimalust vaid viiendik kogu elanikkonnast.

Kõige rohkem on testamente tehtud üle 75-aastaste inimeste seas ning kõige vähem 25-49-aastaste seas.

Leibkondadest on kõige vähem testamente teinud alla 18-aastaste lastega pered.

„Eelmise aasta statistika kohaselt suri Eestis 3153 inimest vanuses 25-64, enamus surmadest oli põhjustatud haigustest. See tähendab seda, et pärimisega seotud asjade selgekstegemine on asjakohane igas vanuses ja mõistlik on seda teha enne riskide ilmnemist elule ja tervisele“, ütles Kati Voomets.

Pärimise ja testamendiga seotud küsimustes saab küsida nõu notarite käest. Finantsvarade ja -kohustuste pärimise osas nõustavad oma kliente pangad.

Uuringu viis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi Turu- uuringute AS selle aasta septembrist oktoobrini. Kokku küsitleti 836 elanikku vanuses üle 30 aasta.

