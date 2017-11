Ikka on ju tore, kui keegi su kodukanti tunneb ja tunnustust jagab. Seetõttu on ka meeltmööda need hetked, kui meie kaunis kodumaa mainitakse ära mõnes ülemaailmselt tuntud USA telesarjas. Panime kokku 5 ägedamat hetke, mil Eesti lombitagustesse seriaalidesse on jõudnud.

Animasarjas „Bordertown“ leiab aset juhtum, kus üks tegelastest, J.C. Gonzalez, kasutab taksoteenuseid. Jootraha jätmise asemel annab mees aga juhile lihtsa nõuande, millega viimane ilmselgelt rahul ei ole, nähvates, et ta oli kunagi Eesti president. Seda, kas tegu oli Ilvese, Meri või Rüütliga, kahjuks ei täpsustata.

Draamasarjas „Covert Affairs“ üritatakse tabada Vene spiooni (see pole esimene ega ka viimane kord, kui Eesti ja Venemaa omavahel kas tihedalt seotud on või üksteisega segamini aetakse). Spioon kasutab sõna „kiisu“, mis ühe peategelase sõnul pole eesti keeles isegi kõige populaarsem sõna kassipoja kirjeldamiseks ning seda kasutatakse vaid lõunapoolsetes väikekülades.