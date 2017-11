Muutumissaade toob vaatajate ette täna kaheksa lapse ema Veroonika, kes on alles 38-aastane, kuid tema jaoks on elu juba koost lagunemas – pudenevad nii hambad, kui ka mureneb abielu. Veroonika enesekindlus on siiani sõltunud sellest, mida mehed temast arvavad. Saates osalemine on tema jaoks võimalus saada mitte üksnes uus naeratus ja uus välimus, vaid leida usk sellesse, et üksnes tema ise on see, kellest ta väärtus sõltub.

Kui paljud naised saavad öelda, et neil on 38-aastaselt kaheksa last? Veroonika saab. Ta on naine, kes tunneb oma suure perega koosolemisest suurt rõõmu. Kogu Veroonika ja tema praeguse abikaasa energia ja sissetulek läheb laste eest hoolitsemisele. Võimalused iseenda eest hoolitseda puuduvad täiesti.

Veroonika uued hambad on kogu aeg kõige viimases järjekorras olnud, sest vaja on süüa, makse maksta ja kooliasju osta. Ja tööl käivale mehele on hammaste saamine esimeses järjekorras, mõlema vanema hammaste paranduse jaoks perel enam raha ei jätku. Seetõttu ongi Veroonikal hirm, et kui tuleb aeg tööle minna, ei taha teda hambutu ja suure pere emana ükski tööandja.