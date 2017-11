“Vaatasin eelmine aasta arstiteaduskonna kogu kuue aasta õppekava läbi ja leidsin, et toitumisest ei räägita seal midagi. Samas, arstidelt eeldatakse, et nad teavad sellest ja on toitumises spetsialistid, kuna nad on õppinud biokeemiat, füsioloogiat, anatoomiat. Inimene tänavalt teab tänapäeval ilmselt rohkem toitumisest kui tavaline arst,” imestab doktor, alles hiljuti läbis ta Ameerika parimate ülikoolide hulka kuuluva Cornelli ülikooli taimetoidukursuse.

“Kui varem vaatasime mikromeetri tasemel silmapõhja ja panime selle järgi diagnoose, siis nüüd on selge, et juba 5 meetri kauguselt saab suurema osa inimese hädadest ära öelda,” vastab dr Haavel ja lisab, et annab patsiendile alati kaasa ka lugemist ning soovitusi veenduda ise taimse toidu tervistavas mõjus.

Doktor jutustab saates ka imelistest tervenemistest: “Nagu rasv ladestub üldisesse kehasse, ladestuvad jääkained ka silmadesse ja muidu läbipaistvatest kohtadest ei pääse enam valguskiired läbi. Nii tekib silmaläätsel näiteks hall kae ehk katarakt. Meil on ka patsiente, kellel on glaukoom. Glaukoomi probleem on see, et silmanärv annab kogu aeg järgi ja vaateväli läheb kitsaks. Olen näinud peaaegu lõppjärgus glaukoomi, inimene küsib, mida ma teen, et nägemist mitte kaotada? Soovitasin tal proovida taimetoitu ja jagan alati glaukoomihaigetele meie vegan toitumiskava. Ja patsiendid ütlevad, nende vaateväli taastub, kontrollides selgub, et tõepoolest haigus taandub!”

“20. sajandi keskpaigast on korralikest ülikoolidest pärit uuringuid, kus lihtsalt toitumisega on ravitud silmapõhjad terveks. Näiteks dr Walter Kepneri uuring.”

“Ja seda ei räägi ju ükski teine arst!” imestab saatejuht Liisa-Indra Pajuste, “miks?”

Ants Haavel suunab arste mõtlema antud vandele: “Kõik arstid annavad Hippokratese vande, Hippokrates oli hügenist ehk taimetoitlane, öeldes, et toit on ravim. Tundub, et arstid ei teadvusta, mis vande nad annavad!”

“Maailma kõige tunnustatumad lastearstid on juba 20. sajandi keskel purustanud müüdid, et näiteks laps peaks loomset sööma. 80 km eemal Soomes on see täiesti okei. Eesti toitumiseksperdid ütlevad, et taimetoitlastest vanemad piiravad lapsi ja sunnivad neid taimetoitu sööma. Taimetoitlased pole selle vastu, et teised lapsed söövad loomset, aga nende lastele võiks ka anda võimaluse täistaimset väärtuslikku toitu süüa, sest nemad on samuti maksumaksjad! See on Euroopa inimõigus süüa taimetoitu!” on ta resoluutselt veendunud.

Saates räägib dr Ants Haavel ka enda kehal tunnetatud erinevustest enne ja pärast taimetoitlaseks hakkamist, laste taimetoitlusest ning tutvustab taimetoitlust toetavaid uuringuid.

"Ela hästi!" on Eesti esimene taimetoidusaade, kus aktuaalsed elustiiliteemad saavad kokku põnevate persoonidega. Igast saatest saab mõtteainet, kuidas hästi elada. Teemaks on tervis ja tervislikkus igal tasandil - toitumine, sport, emotsioonid, suhted, vaimsus.