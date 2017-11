Eesti Autorite Ühing (EAÜ) alustab teavituskampaaniat, mille eesmärgiks on nõustada toitlustusettevõtete juhte sellest, kuidas Eesti ja välismaist muusikat oma äritegevuses kasutada ning täita autoriõiguse seadust.

Teavitus on suunatud just pubide- baaride, kohvikute ning restoranide juhtidele, kuna see on ärisektor, kus muusikal on väga oluline roll. Samas kasutab EAÜ hinnangul iga kümnes toitlustusasutus Eestis muusikat ebaseaduslikult – see tähendab ilma autori poolse loata ja/või autoritasu maksmata.

„Toitlustusasutuse juht saab koostöös autoreid esindava ühinguga seadust väga lihtsalt täita,“ lausus EAÜ litsentseerimisosakonna juht Airi-Ulrike Lillevälja.