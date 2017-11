Kiitused välimusele ja osavusele voodis on kindlasti need, mis naisi rõõmustavad, kuid see pole sugugi kõik. Kõlab ehk uskumatult, aga nii mõnigi naine ootab mehelt hoopis palju lihtsamaid tähelepanekuid.

Me kipume unustama, et kõige paremas asjad elus on palju lihtsamad ja naljakalt veidrad, kuid siirad ja südamlikud, kirjutab Your Tango.

Mõnikord vajab naine mehelt ainult natuke märkamist, tähelepanu ja abi, et tunda taas - tal on maailma parim mees!