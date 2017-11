Eestis on kohati keeruline midagi kriitilist öelda. Riik on väike, inimesed solvuvad ja siis pead hakkama selgitama ja solvumisi taluma. Täpselt sama seis on komöödiaetendusega Tramp ja Puutin. Näitlejad (Jan Uuspõld ja Peeter Oja) on toredad inimesed, stsenaristid (Erik Moora ja Mart Normet) on vaimukad, PR-inimesed on sõbralikud ja üleüldse on kõik justkui hästi, aga siis juhtub midagi müstilist – hiilgava koostöö asemel tuleb välja mingi käkk.

Apollo kinoteatris peetud etenduse ajal tegin isikliku rekordi – mitte kunagi pole ma teatrietendusel nii vara hakanud kella jälgima. See juhtus ka esimest korda, et ma jäin mingi hetk teatris tukkuma. Ja rekord tuli ka publikult üleüldiselt – ma pole kunagi näinud juba etenduse ajal lahkujaid ja samamoodi kahe vaatuse vahel üsna täis saalist nii palju teisele vaatusele käega lööjaid.

Mis siis viga on? See etendus on meeletult igav. Võib-olla oli kogu etenduse kõige naljakamaks kohaks Puutini sireen vanamammidele (ehkki see sketš mängiti liiga pikaks) või naljad Eesti mõttetuse pihta. Aga kui etenduse üks kerge naeratuse toonud kohti kõlab nii lamedalt kui „Slovakkia? Ah, mingi Slow Fuckia mulle ei istu“, siis on veidi halvasti.