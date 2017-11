„Ma olen reeglina öine loomeinimene. Kui mind üldse midagi inspireerib, siis tunne, et ma olen maailmas justkui üksi, kõik teised on lahkunud teispoolsusse. Ma ei taju enam nende energiat, õhk on korraga puhas. Siis saan tegutsema hakata,“ avaldab Mart Sander. Mees, kes kirjutab raamatuid, muusikat, stsenaariume ja näidendeid.

Igal loomeinimesel on omad nipid, et end töö hästi sujuks. Multitalent Mart Sander eelistab kirjutada öösiti. „Teatud kellaajal, teatud väsimusastmes, tekib mul mingi deliiriumilaadne seisund, kummaline ekstaas, mille käigus tuleb alateadvusest tohutult huvitavaid, mitteminulikke mõtteid,“ räägib Mart. „Kirjutan tavaliselt just sellises fluidumis, nii kaua, kuni füüsiliselt ära kukun – vahel alles kell 8–9 hommikul.“

Päevasel ajal kirjutamine on talle enda sõnul vägivaldne tegevus, milleks ta peab end sundima, kui näiteks mõni tähtaeg on lähenemas. Sander sõnab, et päev on sobiv aeg muusikakirjutamiseks ja selleks, et varem kinni püütud ideed nootidesse vormistada. „See on käsitöö, peenmehaanika.“

Võib kirjutada lennukis ja pargis