„Paljud kohalikud ärid saavad kasu sellest suurest produktsioonist, nagu näiteks toitlustajad, keemilised puhastused, transpordifirmad,“ rääkis ta, lisades, et paljud kohalikud inimesed sõltuvad sarja tootmisest, et ennast ära elatada.

Sarja võtteplatsil töötanud elektrik Michael Piekutowski rääkis, et sarja tootmine Marylandi osariigis asuvas Baltimore’is on palju kasu toonud ka linna majandusele, mitte ainult inimestele, kes sarja võtteplatsil tööd on saanud.

„Üks hea asi „Kaardimaja“ puhul on see, et seda filmitakse sügisest kevadeni ning see aitab inimestel talve üle elada. Me oleme kõik nagu oravad mingil määral ning üirtame koguda piisavalt raha kevadel ja suvel, et sellest talvel ära elada,“ rääkis Piekutowski.

Sarja meeskonnaliige Jena Richardson rääkis, et ka tema peab linnast, mida peab oma koduks, nüüd ära kolima, kuna filmitööstuses töötavad inimesed peavad minema sinna, kus on tööd.

„Kui sari lahkub, see tähendab, et paljud mu sõbrad, kes on võtteplatsil mu perekonnaks saanud, peavad samuti lahkuma ja uuesti tööd leidma. Seega, kui me suudame töö siin hoida, siis saavad kõik siia jääda, ennast ja oma peresid pühade ajal üleval pidada,“ ütles ta.

Sarja tootnud Netflix teatas pärast Spacey ahistamisskandaalide välja tulekut, et „Kaardimaja“ tootmine lõpetatakse.

„Kaardimaja“ tootjafirma Media Rights Capital ning Netflix kuulutasid, et praegu vändatav kuues hooaeg jääb viimaseks. Firmad lisasid, et Spacey ei osale praegu võtetel ja see on plaanipärane, vahendab Daily Mail.

Uudis järgnes näitleja Anthony Rappi väitele, et ta oli 14aastasena langenud toona 26aastase Spacey vägistamiskatse ohvriks. „Kaardimaja“ täht palus juhtunu pärast vabandust, ehkki ta seda ise ei mäletavat, ja tunnistas pärast aastatepikkusi spekulatsioone, et on gei.

Kevin Spaceyt on seksuaalses ahistamises süüdistanud paljud inimesed, kaasaarvatud kaheksa endist ja praegus seriaali töötajat.

Seriaali töötajate sõnul tegeles Spacey alatasa seksuaalse ahistamise ja kallaletungiga, puudutades töötajaid ilma nende nõusolekuta ning heites rõvedaid kommentaare. Tavaliselt olid tema tähelepanu objektiks noored mehed.

Ka Londonis asuva Old Vici teatri töötajad on rääkinud, et nende kümmekonna aasta jooksul, mis Spacey teatri kunstilise juhina töötas, olid tema lähenemiskatsed noortele meesnäitlejatele avalik saladus.

Ajakirja People teatel andsid Spaceyt esindav agentuur CAA ning tema pressiesindaja hiljuti teada, et on katkestanud temaga koostöö.