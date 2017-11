Tervise Alkeemia aitab leida tee tervise ja iseendani läbi traditsioonilise Hiina meditsiini teadmiste. Mööda elu ja tervise rada liikumiseks on vaja füüsilist jõudu ehk keha, saamaks aru, kuhu ja kuidas minna, on vaja teadmisi ehk vaimu – kui keha ja vaim on harmoonias, meis valitseb yini ja yangi tasakaal, muutub meie tee naudinguks.

Tervise Alkeemia õpetab enda keha kuulama ning aru saama märkidest ja sümptomitest, mida organism meile igapäevaselt annab. Tervise Alkeemia on haiguste ennetamine, tervise taastamine ja ravi loomulike ning looduslike vahenditega – toitumine, võimlemine, ravimtaimed, massaaž ja muud teraapiad.

Võtsime ette kolm populaarset Tervise Alkeemia teed, mis peaksid andma energiat, elujõudu ja head välimust ning proovisime, kuidas need mekivad ja kehale mõjuvad.

Energiatee

Energiatee tasakaalustab energia liikumist organismis. Tee sobib toniseeriva joogina kõigile, eriti neile, kel on kehv söögiisu või probleeme seedimisega. Antioksüdantsete omadustega ženšenn ja roheline tee tugevdavad immuunsust. Roheline tee mõjub hästi südame-veresoonkonnale ning hoiab stabiilset kolesteroolitaset.

- Maitse on hea ja pole liiga kange. Väga mõnus on seda juua ilma suhkru ja meeta.

- Lugedes tee tervistava ja energiat lisava toime kohta, muutus jook hetkega veelgi maitsvamaks. Kui selle tee joomine nii hästi mõjub, siis vahetan meeleldi tavaliste poest ostetud teede vastu.

- Mulle tundub, et siin on kummelinüanssi ning midagi talve- ja jõuluhõngulist.

- Minul toimis see nagu kohv – kaotas unisuse ära. Ma kipun üleüldiselt kohviga liialdama ning pärast teist tassi hakkab juba halb. Edaspidi hakkan pärast teist kohvitassi hoopis Energiateed jooma.

- Kolmest Tervise Akadeemia proovitud teest meeldis just see mulle kõige rohkem. Kõige vähem ülispetsiifilist maitsenüanssi.

- Tee on loodusliku ja puhta maitsega. Ürdine. Lisas uimasele esmaspäeva hommikule vunki.

- Mulle meeldis tee naturaalsus – ta polnud sellist liiga erksat värvi, mis oleks mekkinud nagu limonaad (ehk keemialabor).

Elujõutee

Sobib hästi üldise väsimuse, jõuetuse, seedehäirete (kõhugaasid, puhitused) korral. Tänu elujõutee koostises olevale eluväädile omab ka immuunsust stimuleerivat toimet. Toodet tuleb kasutada osana tasakaalustatud ja mitmekülgsest toidust ning füüsilisest aktiivsusest.

- Juba vaadates koostist olin positiivselt meelestatud. Ananass, goji marjad ja mandariini koor – ma usun, et need annavad väga põneva maitsenüansi. Ja ma ei pettunud, sest maitse oli väga hea! Lootsin küll rohkem ananassi, kuid mulle meeldib igal juhul.

- See teesegu näeb ülimalt põnev välja! Koostises on nii suuremaid kui ka väiksemaid tükke, polegi harjunud sellist teesegu nägema. Meenutab välimuselt natuke müslit.

- Lõhn ja maitse meenutavad mulle teed, mida ema tegi, kui ma lapsena haige olin. Nostalgiline.

- Elujõutee on väga mõnusa ja puhta maitsega. Magusust annavad kaneelikoor, goji marjad, dattel ja ananass. Lõhn on jõulune, seda vist tänu kaneelikoorele. Ma usun, et Elujõutee sobiks kenasti ka jõulude ajaks kingikotti – on see ju hea jook tervele perele.

Ilutee

Ilutee koostises olev must pipar stimuleerib naha energia- ja verevarustust, niisutab ja silub nahka. Tänu kaneelile, kardemonile ja ingverile kiirendab tee ainevahetust ja jääkainete väljutamist kehast.

- Olen suur Hiina meditsiini huviline, nii ma haarasin kohe endale tassi seda teed. Tõsi küll, ega ma esimese joomisega ilusamaks ei lähe (see oleks väga kummaline toime), aga usun, et pikemal kasutamisel mõjub see küll. Ostan veel lisaks koju ja vaatan, kuidas mõjuma hakkab. Vähemalt pärast esimest kasutusnädalat säras nahk kuidagi rohkem.

- Mekkis nagu glögi! Mulle meeldis tee punane värv.

- Minu jaoks jäi ilutee pisut liiga magusaks, suhkrut siia juurde ei paneks.

- Mõnusalt vürtsine, mina tundsin ingveri mekki. Tõmbab kohe seest soojaks ja tunne, et kõik batsillid kaovad. Kuigi see pole vist Ilutee esmane eesmärk?

- Super hea jõulude odööriga! Sobib kui valatult külmadeks ja pimedateks talveõhtuteks.

- Mina lisaks siia veel nelki ka.

- Koostises on selline asi nagu tiigerliilia. Polnud sellest varem kuulnudki, nii et moodsa inimese kombel võtsin ette guugeldamise. Üks liilia sort!