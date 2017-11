Oktoobri lõpul juhtus Austraalias Perthi eeslinnas Baldivises raske avarii, milles sai viga kolm inimest – kaks naist ja üks mees. Õhtulehele teadolevalt on mõlemad naised eestlased.

Austraalia veebilehe 6mm andmeil võitleb haiglas oma elu eest 22aastane naine, kuid ka teiste kannatanute vigastused on tõsised.

Väljaande sõnul toimus avarii 23. oktoobril. Õnnetus juhtus, kui kohaliku aja järgi kell 16.13 põrkasid omavahel kokku kuldne Daewoo, mille roolis oli 22aastane naine ja kollane Ford Transit, mida roolis 37aastane mees.

Kokkupõrke tagajärjel lendas üks sõidukitest vastu elektriposti, mille tagajärjel langesid maapinnale elektritraadid, mis omakorda tekitasid sädemeid ning põhjustasid väikese põlengu, mille päästjad kiirelt kustutasid.

Mõlemad juhid said tõsiseid vigastusi, kuid kõige enam sai kannatada Daewoos kaasreisijana viibinud 22aastane naine. The West Australiani andmeil sai naine tõsiseid pea- ning jalavigastusi ja ta toimetati Perthi kuninglikku haiglasse.

Eesti välisministeeriumist kinnitati Õhtulehele, et nad on avariist teadlikud, kuid ei saa jagada enamat infot juhtunuga seotud detailide kohta, kuna see on konsulaarabi juhtum ja seotud delikaatsete isikuandmetega.