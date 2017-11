Üürivõlg jättis kunstnik Neeme Lalli (53) jaanuaris peavarjuta. Sellest alates on ta elanud pisikeses vagunelamus, saatjateks vanad autoloksud, kus ta hoiab oma kunsti. Nüüd aga otsustas Neeme, et lahkub Eestist.

„Tänases päevas peab olema tubli logistik, et panna paika, mis kõik tuleb teha. Aga ma olen hästi vilets logistik,“ tõdeb Neeme Lall, kes juulikuust alates pesitseb Türisalu pangal. Vabakristlasest kunstnik lonksab kohvi kruusist, millel on märgilise tähendusega kiri "I love Jesus“. Ta tunnistab, et kiriku mõju tema üle on lahtunud, ning igasugused protsessid ja küsimus, kas minna või jääda, ei ole mitte tema otsustada, vaid tegu on usutestiga.

„Terve ühiskond on sisenemas väga keerulisse eluperioodi, kus uute ja täiesti ettearvamatute saatuselöökide valguses pole võimalik prognoosida isegi mitte homset päeva,“ ütleb Neeme.

LÕUNAMAALE? Türisalu pangal matkabussis elav Neeme Lall plaanib Eestist lahkuda. (Teet Malsroos)

Sisemine surutis

Jaanuaris tõsteti Neeme välja korterist Tallinna vanalinnas, mis oli talle koduks olnud 14 aastat. Korter kuulub nimelt linnale ja kunstnikule sai saatuslikuks aastatega tekkinud üürivõlg.