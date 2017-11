„Siinses kliimavöötmes sihukeses bussikeses elada on mõttetu. See õigustab end teadagi, kuskohas – päikeseriikides. Ja sinnapoole ma suundungi,“ teatab jaanuarikuus tasumata üürivõla tõttu linnale kuuluvast korterist välja tõstetud ja lageda taeva alla jäänud hipikunstnik Neeme Lall.

(Teet Malsroos)

2017. aasta on Lallile olnud tema enda sõnutsi väga keeruline ning ükski ettevõtmine ei ole sujunud viisil, mis oleks püsima jäänud ning see kõik on teinud talle palju haiget.

