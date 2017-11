Üleeile tungis Tallinna linnaliini bussis juht reisijale kallale, sest bussi kaasa võetud väike mops oli ilma suukorvita. Linnatranspordi AS vallandas pärast pardakaamera video ülevaatamist juhi.

„Esmaspäeval kella 22.35 paiku kogesime mitme inimesega ühistranspordis väga ebameeldivat olukorda,“ kirjutab Delfi lugeja. Ta kirjeldab, kuidas hulk inimesi istus Õismäele suunduvas bussis number 42 ning oli tunnistajaks õnnetule intsidendile, kus bussijuht ründas kaasreisijat, pekstes teda käte ja jalgadega.

Tallinna Linnatranspordi AS pressiesindaja Urmas Tooming ütles, et kui väiksem koer on sõitja süles või vastavas kandekorvis või kotis, siis ei ole suukorvi ega rihma vaja kasutada.

