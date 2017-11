Aaviku sõnul on IT-sektoris levinud ütlus, et arendajad on eraldi liik.

„Nad kõik on natuke ekstsentrilised. Hästi tavaline on, et arendajad on kergelt introvertsed ja reeglina hästi enesekindlad. Jaanus oli ka täpselt selline. Ta oli introvertne. Tegelikult tema isiklikust elust ma ei teagi väga midagi,“ rääkis mees Käärmanni kohta.

Üks kõnekas detail veel: olgugi et Jaanuse töö oli seotud arvutiga, kasutas Jaanus vanakooli nuppudega telefoni. Teda tundnud Tata Samkharadze sõnul oli Jaanus rääkinud, et Facebooki ta eriti ei kasuta, sest see pole tema jaoks eriti huvitav.

Samas oli Käärmann oma firmas aktiivne, kahe ja poole aasta jooksul, mis ta Knowitis töötas, käis ta kõikidel firma üritustel.

„Selles mõttes oli ta sotsiaalne inimene. On tehtud palju tööd koos, napsu võetud, kõike tehtud,“ rääkis Aavik.

Käärmanni sõbranna arvates oli mees kõige rahulikum ja positiivsem inimene, kes säras.

Kuid miks siis pidi nii positiivne inimene käituma nii kahtlaselt? Nugadega varustatud Jaanus ei kuuletunud politsei käsklustele ja ründas politseinikku, mispeale kõlasid lasud.

Põhja prefekt Kristian Jaani nendib, et politseinikud pidid väga kiiresti langetama väga kurva otsuse ning nendib, et tulirelva kasutamine ei olnud eesmärk omaette.

„Kogu see intsident, see rünnak, kestis viis sekundit. Selle viie sekundi sisse mahuvad hoiatuslasud ja ka saatuslik lask,“ rääkis ta.

Käärmanni tänaval kohanud ja politseisse helistanud pealtnägija Riho nendib, et politseinikud tulistatud mehele esmaabi ei andnud. Jaani sõnul peavad politseinikud esmaabi andma, kui see on võimalik, kuid nendib, et kuulihaava puhul võivad politseinikud olukorda veelgi hullemaks teha ning seetõttu on mõistlikum ära oodata kiirabi. Saatuslikul päeval jõudis kiirabi Vabaduse väljakule viie minutiga. Jääb igaühe enda otsustada, kas see on piisavalt lühike aeg.

Sündmuses osalenud ametnike suhtes ei ole prefektil etteheiteid ning seega ei alustata ka distsiplinaarjuurdlust.

Mis aga viis ühe tarkvaraarendaja nii kaugele, et ta pidi jätma oma elu?

Kolleeg Aaviku sõnul tundus kõik alguses täiesti uskumatu. Tema sõnul ei ole Jaanus seda tüüpi inimene, kes oleks läinud kellelegi noaga kallale.

Siiski on Jaanus ka varem ootamatult käitunud – näiteks lasknud end pildistada alasti Toompea lossi ees. Tema sõbranna Tata on kindel, et ka saatuslikul korral oli tegemist ebaõnnestunud show'ga.

„Nii kaua kui ma teda teadsin, siis esimesena tuli mõte, et see oli lihtsalt show ja ei midagi muud. Ei ole mingite häiretega tegemist,“ sõnab ta.

Prokuratuuri juhitavas uurimises arvestatakse piisava info korral ka variandiga, et tegemist oli performance’iga. On ka pakutud, et tegu võis olla USAs levinud enesetapuviisiga, millel nimeks suicide by cop, kus suitsiidne inimene käitub meelega ohtlikult, et politseinik ta maha laseks.