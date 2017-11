Tuntud ärimehe üle peetakse kohut ja süüdimõistev otsus on enam kui tõenäoline.

Viimases hädas ütleb mees oma advokaadile:

"Palun tehke kõik selleks, et karistus oleks võimalikult leebe – kas või 1 aasta!"

Mõne aja pärast kõlabki kohtuotsus – aasta vanglakaristust. Pärast karistuse kandmist korraldab ärimees vabanemise puhul suure peo, kuhu kutsub ka advokaadi. Mees hakkab teda kohe tänama:

"Te olete väga hea advokaat, suutsite mulle saavutada minimaalse vanglakaristuse. Tänan teid!"

"Jah, aga pean ausalt tunnistama, et ega see eriti lihtne polnud. Need pagana vandemehed tahtsid teid juba õigeks mõista!"