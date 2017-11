Kala müügiletil (foto on illustratiivne) (TEET MALSROOS) Pärnu turule liha ostma läinud ema ja last tabas totaalne šokk märgates, et kalaletil müüakse veel elusaid, jää peal õhku ahmivaid kalu. „Täielik õudus. Ma ei lähe enam iial turule ja ilmselt minu lapsed samuti.“ Facebooki Märgatud24 Pärnus grupis kirjutab üks ema, et liha ostmine turult oleks võinud kenasti kulgeda, kui lapse tähelepanu ei oleks pälvinud lihaleti vastas kalaletil siputavad kalad. „Mis te arvate, kas laps sai šoki, et pood müüb kalu piinaval ja õõvastaval moel?“ küsib ema sotsiaalmeedias ning vastab kohe oma küsimusele ka ise. „Sai küll. Ja mina samuti.“

Naine olevat küsinud müüjalt, et kas see on nende arvates normaalne, kuid vastus olnud nähvav, sest elus kala letil pidavat olema hea näitaja - on ta ju silmnähtavalt värske.

Šokk oli sedavõrd suur, et ema lubab turule enam mitte iial minna ning usub, et ilmselt ei tee seda tulevikus tema lapsedki. Palju vastukaja saanud postituses paistati õhku küsimus, kuidas surnud looma liha ostma näinud inimese jaoks saab elusa kala nägemine olla midagi sellist, et ta end suisa keeletuks ehmatab, kuid vastust sellele ei tulnud. „Ta ei ahminud õhku vaid rääkis sinuga, et sa ta ära ostaks ja vastutasuks täidab ta su kolm soovi,“ ironiseeriti. Mitmed inimesed palusid infot selle kohta, mis päeval ja mis kell eluskala müügil oli - teavad siis nemadki, millal värske kala jahile minna. Šokeeritud naisel soovitati edaspidi konserve süüa. Pärnu Turu juhataja Sirli Kiri ütleb, et Pärnu Kalamajakas OÜ üürib neilt ühte müügikohta turu liha- ja kalaletis. Turu kalaletiga seotud inimesed reageerisid kiiresti ning tunnistasid end täielikult olukorra eest vastutavaks ja süüdi ning mainisid, et ehkki Pärnu on merepealinn ja pärnakas pärit väärikast kalurite soost ning värske kala pakkumine iga turukülastaja soov, ei tahtnud nad kindlasti klienti emotsionaalselt hirmutada. „Tunnistame end oma tegevuses täielikult süüdi. Kas nüüd piinlikkuse või uhkusega, see on iseasi, sest oleme aastaid selle nimel väga rasket tööd teinud, et saavutada kalade võimalikult kiire ja lühike tarneahel püügist kliendini. Nüüdseks on selge, et oleme õnnestunud või siis sel korral mitte,“ sõnab Kalamajakas OÜ juht Indrek Tekko ja vabandab siiralt kõikide kala,.- looma- või ka puukaitsjate ees, et on paisanud müüki kala enne selle realiseerimisaja algust. Pärnu Kalamajakas OÜ juht Indrek Tekko (Õhtuleht) Tekko usub, et nähtu võib olla ehmatav ja ka šokeeriv näiteks veganitele ja loomakaitsjatele, sest kala ei ole tõesti auster ega sinimerekarp, kes peab olema elus. „Me tegelikult ei tegele absoluutselt eluskala müügiga. Paraku võib selliseid juhtumeid esineda kevadeti ja sügiseti kui vesi ja õhk on veel külm ning kala säilib ja elab kauem. Me ei hoia kalu kusagil elus nende pikema müügiperioodi saavutamiseks. Ka puudub meil spetsiaalne tapamaja ning usun selle mittevajalikkusesse,“ ütleb Tekko.