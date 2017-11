Lääne- ja Ida-Virumaal leiti 46 avatud geoloogilist puurauku, millest 24 soovitab uuringu läbi viinud Eesti Geoloogiakeskus likvideerida ning 16 konserveerida ja kasutada edaspidi põhjavee seireks.

„Tellisime uuringu, et saada selgust, kui palju sulgemata puurauke Virumaal siis tegelikult on. Esialgu oli meil eesmärk uurida üksnes fosforiidiuuringuteks rajatud puurauke, valdadest tuli aga teateid igasuguste avatud puuraukude kohta − inimesed ei tea ju, mille jaoks need omal ajal puuriti. Lõppkokkuvõttes õnnestus meil valdade abiga leida 46 avatud puurauku,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.

Uuringu käigus leitud avatud puuraukude arv ei ole kindlasti lõplik. Tõenäoliselt leidub looduses avatud puurauke rohkem.