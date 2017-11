Keeleinspektsioon tegi Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Narva büroos ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi sunniraha hoiatus viiele töötajale.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk kinnitas, et töötukassa sisemine töökeel on eesti keel, seda ka lda-Virumaa osakonnas. "Mainitud töötajad on ise motiveeritud eesti keelt õppima ja läbivad praegu kõrgtaseme eesti keele koolitust, osalevad keeleklubis ja oleme kokku leppinud, et sooritavad esimesel võimalusel C1 kategooria eesti keele eksami," selgitas ta.