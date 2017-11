Siseminister Andres Anvelti (SDE) sõnul tegelevad juristid ID-kaardi kriisiga seoses kahjunõude esitamise võimalusega ID-kaartide tootjale Gemalto. Endine siseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) tuletas ETV saates „Foorum“ meelde, et ID-kaartidega seotud probleem algas pihta kiibist, mille ettevõte Gemalto all-lepingupartnerilt 2014. aasta oktoobris sai, ning tema sõnul oli Gemalto juba jaanuaris teadlik, et kiip on vigane, kuid sellest unustati tahtmatult või tahtlikult Eesti riiki teavitada, vahendas ERRi uudisteportaal. Hanno Pevkur (Kuvatõmmis / ERR) „Eesti riik peab olema nii palju riik, et läheme kahju ka välja nõudma," ütles Pevkur.

Anvelt kinnitas, et kahjunõude küsimus on laual ning Eesti riigi jõuline käitumine on teinud Gemalto murelikuks. Siseminister Andres Anvelt "Foorumis" (Kuvatõmmis / ERR)