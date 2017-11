Pagulased hakkavad saama rohkem eesti keele õpet - 300 tundi inimese kohta. Lisaks tundide arvule on oluline, kui tihti tunnis käiakse ja kui palju reaalselt suheldakse. ETV "Aktuaalne kaamera" käis uurimas, kuidas läheb Eestis elaval süüria perel, keda võttegrupp külastas ka aasta tagasi. Selgus, et keelõppega on suuri edusamme teinud poeg.

Süüria pere tegi hulgilaos sisseoste. Toitlustusettevõte müüb rahvuslikke roogi ning see on samm Eestis endale koha leidmise suunas. Kui aasta eest perel veel alalist tööd ei olnud. Eestisse saabudes elati Vao keskuses.

Pereema Nirmiin Otaky saab poe kassas hakkama, müüja läheb abivalmilt üle inglise keelele. Eesti keelt ema veel ei räägi ning tõlgiks on pere vanem poeg Ahmad Hanafy, kes õpib Tallinna 32. Keskkoolis. Ahmadil on nädalas 10 eesti keele tundi ning lisaks suhtleb ta klassikaaslastega. Et aga ema eesti keele selgeks saaks, peaks ta sama intensiivselt õppima.

Seni oli pagulaste keeleõpe jagatud kahte ossa ning rahastatud osaliselt Euroopa Liidu rände integratsiooni fondist, osaliselt Eesti riigi eelarvest. Õpe jagunes vastavalt enamvähem sajatunnisteks tsükliteks. Tulevast aastast on süsteem lihtsam ja tunde rohkem. Keeletunnid hakkavad toimuma umbes kolm korda nädalas ja lisaks tuleb iseseisev töö.